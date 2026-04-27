На який напрямок фронту росіяни кинули свої сили і що там відбувається

Зараз у росіян немає великих резервів, які б дозволили їм вести масштабні наступальні дії на фронті в Україні.

Про це повідомив секретар комітету ВРУ з нацбезпеки Роман Костенко Новини.LIVE.

Однак, з його слів, попри відсутність резервів, ворог не відмовляється від свої планів щодо захоплення українських територій.

«Ворог намагається нас через це розтягнути десь на Сумах, десь на Запоріжському напрямку, але все одно в нього основні зусилля йдуть на Донецьку область, це в нього тактичні основні зусилля на ударах, вони перебувають там. Наша задача зробити так, щоб ворог при максимальних втратах здобув менші досягнення», — зазначив він.

Раніше експерт Ігор Романенко заявив, що вже зараз розпочалася наступальна весняно-літня кампанія РФ на фронті. Наступальні дії ворога мають на меті реалізацію двох концепцій.

Росіяни ведуть підготовчі бої від вже захопленого Сіверська до Лимана та Ямполя, для того щоб у подальшому просуватися з північно-східного напрямку на Слов’янськ та Краматорськ.на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках нині немає.

За даними аналітиків, наступ РФ може початися протягом наступного місяця, коли збільшиться «зеленка» і встановиться туманна чи дощова погода на сході України, яка заважає БпЛА, але сприяє піхотним і механізованим штурмам.

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також повідомив, що росіяни здійснюють перегрупування та підтягують резерви на фронт. Окремо він звернув увагу на Покровський напрямок, де зафіксовано сотні ворожих атак від початку квітня.

Зазначимо, що пріоритетними в Донецькій області для росіян є спроби захоплення агломерації Слов’янськ-Краматорськ-Дружківка-Костянтинівка.