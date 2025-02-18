На Івано-Франківщині чоловік намагався "вивезти" ухилянтів за кордон: скільки коштувала послуга

На Івано-Франківщині зловмисник пропонував чоловікам, які підлягають мобілізації, нелегально перетнути кордон через Карпати. Свої "послуги" він оцінив у 16 000 доларів.

Про це пише Головне управління національної поліції в Івано-Франківській області.

Деталі схеми з перетином кордону

Поліцейські встановили, що канал незаконного перетину кордону налагодив житель Верховинщини. Фігурант шукав потенційних "клієнтів" та пропонував допомогти у переправленні за кордон в обхід пунктів пропуску. Загалом маршрут пролягав високогір’ям та лісовими масивами.

"Такий "маршрут" обійшовся двом військовозобов’язаним мешканцям Києва та Чернігівської області в 16 тисяч доларів США. За вказівкою фігуранта "клієнти" прибули до Верховинського району. Зловмисник інструктував їх та здійснював супровід на маршруті. Проте злочинним планам завадили правоохоронці. Ділка затримали співробітники поліції спільно з працівниками 31-го прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання затриманого. Вилучено грошові кошти, отримані злочинним шляхом, мобільні телефони та інші речові докази.

Фігуранту повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Раніше правоохоронці викрили підпільний бізнес, організатор якого за гроші допомагав чоловікам уникнути військової служби та виїхати за кордон.

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