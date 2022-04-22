На Ізюмщині ворог намагався наступати у напрямках населених пунктів Заводи та Дібровне - Генштаб

Армія Російської Федерації у п'ятницю, 22 квітня, намагалася наступати у напрямках населених пунктів Заводи та Дібровне, що на Харківщині.
Як йдеться у повідомленні ЗСУ, під час наступальних дій окупанти не зазнали удачі.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 22 квітня.
"На Ізюмському напрямку ворог проводить повітряну розвідку позицій наших військ з метою визначення можливих напрямків наступу. Для покращення тактичного положення підрозділів противник намагався здійснювати наступальні дії у напрямках населених пунктів Заводи та Дібровне, успіху не має", - наголосили у пресслужбі ЗСУ.
Нагадаємо, за даними Генштабу, російські військові здійснювали штурм на Запорізькому напрямку.
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