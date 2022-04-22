На Ізюмщині ворог намагався наступати у напрямках населених пунктів Заводи та Дібровне - Генштаб

На Ізюмщині ворог намагався наступати у напрямках населених пунктів Заводи та Дібровне - Генштаб

Армія Російської Федерації у п'ятницю, 22 квітня, намагалася наступати у напрямках населених пунктів Заводи та Дібровне, що на Харківщині.

Як йдеться у повідомленні ЗСУ, під час наступальних дій окупанти не зазнали удачі.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 22 квітня.

"На Ізюмському напрямку ворог проводить повітряну розвідку позицій наших військ з метою визначення можливих напрямків наступу. Для покращення тактичного положення підрозділів противник намагався здійснювати наступальні дії у напрямках населених пунктів Заводи та Дібровне, успіху не має", - наголосили у пресслужбі ЗСУ.

Нагадаємо, за даними Генштабу, російські військові здійснювали штурм на Запорізькому напрямку.

Читайте також:

В Маріуполі не вщухають бої та авіанальоти на "Азовсталь"

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.