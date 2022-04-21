На Ізюмському напрямку, де зараз тривають запеклі бої, ЗСУ збили ворожий винищувач Су-34 (відео)

На Ізюмському напрямку, де зараз тривають запеклі бої, ЗСУ збили ворожий винищувач Су-34 (відео)

У четвер, 21 квітня, українські захисники збили російський літак Су-34 на Ізюмському напрямку.

Після того, як Збройні сили України збили ворожий літак, пілот вдалося катапультуватися. У небі над Харківщиною було видно два розкриті парашути. Наразі російських пілотів розшукують.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"Сьогодні наші захисники знищили ще один ворожий літак Су-34. Російський винищувач ліквідували на Ізюмщині, де зараз тривають бої з окупантами. Дякуємо Збройним Силам України!", - написав очільник області.

Також читайте Ми повертаємо додому 19 людей: в Україні відбувся черговий обмін полоненими

Пресслужба ЗСУ опублікувала відео збиття українськими захисниками ворожого літака. На ньому видно, як після збиття російський винищувач загорівся, а опісля в українському небі небі з'явилося два розкриті парашути.

Читайте також: