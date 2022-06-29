"На Ізюмському напрямку – дива": Арестович розповів про разючу зміну в діях армії РФ

На Ізюмський напрямок до окупантів вже не надходять резерви з Росії чи з інших ділянок фронту. Тож загарбники періодично перекидають свої БТГ то на Попаснянський, то на Ізюмський напрямки в залежності напрямку головних зусиль.

Це втомлює війська і свідчить про те, що на теперішньому етапі Росії тугувато з резервами.

Про це радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним 29 червня.

"На Ізюмському напрямку – дива, там лісовик бродить. Другу чи третю добу відзначена прецікава річ: вже не надходять резерви з Росії чи з інших ділянок фронту. І Попаснянський та Ізюмський напрямки перекидаються двома-трьома батальйонно-тактичними групами у залежності від того, де напрямок головних зусиль в них, що вчора ввечері було вирішено. По-перше, це втомлює війська. По-друге, вони вступають у бій непідготованими, не маючи можливості увійти в курс справ", – розповів радник голови ОП.

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"Це ціла історія, яка показує, що з резервами не взагалі, але на цьому етапі тугувато. Є БТГ нещасні, які штурмують, штурмують Долину днів, непевно, 50 і Богородичне. Потім перекинулися і поштурмували від Попасної трішки вбік, і потім знову – на Долину. Ось так бідні туди-сюди носяться. Чотири ротації за 84 дні там відбулися. Ротовані виходять з великими втратами", – поінформував Арестович.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, президент РФ Володимир Путін все ще хоче захопити більшу частину України. У відомстві назвали три можливі сценарії розвитку війни.