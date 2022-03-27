На Ізюмському напрямку тривають бої з окупантами РФ: знищено винищувач Су-3

На Ізюмському напрямку тривають бої з окупантами РФ: знищено винищувач Су-3

Су-34 - один найновіших літаків російських загарбників.

На Ізюмському напрямку в Харківській області тривають бої з армією російських окупантів.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, у неділю, 27 березня, мобільні підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34. "Це один із найновіших літаків ворожої армії", - наголосив Синєгубов.

Крім того, протягом ночі армія Російської Федерації завдала близько 15 ударів із зброї дальньої дії по Харкову. Харківські рятувальники виїздили на пожежі, спричинені обстрілами окупантів у Московський та Слобідський район.

Як повідомлялося, російські окупанти 26 березня обстріляли місто Барвінкове у Харківській області. Внаслідок атаки окупантів загинуло п'ять осіб. Кількість поранених встановлюється. Крім того, пошкоджено приміщення ліцею.

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