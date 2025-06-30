На карті з’явилась “сіра” пляма на Дніпропетровщині — що це означає

Збройні сили України / © Associated Press

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Користувачі мапи DeepState звернули увагу, що станом на 29 червня на території Дніпропетровської області з’явилася так звана “сіра” зона — в окремих місцях углиб від адмінмежі вона сягає понад 800 метрів.

Про це пише “Суспільне”.

Сіра зона у Дніпропетровській області / © t.me/DeepStateUA

Втім, в оперативному командуванні ці дані не підтверджують. За словами речника Оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Віктора Трегубова, станом на 12:10 прориву російських сил на територію області не зафіксовано.

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“Йдуть дуже активні бої в селах, розташованих поблизу адмінмежі. Та ж Ялта, Комар, Шевченкове — але там тримають оборону”, — заявив він у коментарі “Суспільному”.

Спростували інформацію і в 3-й бригаді Нацгвардії “Спартан”, яка працює на Покровському напрямку. “У районі відповідальності нашої бригади такої інформації я підтвердити не можу”, — сказала пресофіцерка Юлія.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що станом на зараз прориву російських військ на територію Дніпропетровщини немає. Бої тривають поблизу адміністративної межі, а також фіксуються атаки FPV-дронів, які залітають на територію області. Водночас ситуація на напрямку залишається складною.

Раніше повідомлялося, що окупаційні війська РФ продовжують активні наступальні дії на Дніпропетровському напрямку — бойові дії там залишаються надзвичайно запеклими. На окремих ділянках фронту українські підрозділи мають критичний дефіцит ударних і розвідувальних безпілотників, що ускладнює оборону та дозволяє ворогові просуватися вперед.

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