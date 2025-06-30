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- Війна
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На карті з’явилась “сіра” пляма на Дніпропетровщині — що це означає
DeepState оновив мапу, вказавши на появу “сірої” зони на території Дніпропетровщини. Військові пояснили, що прориву російських військ немає.
Користувачі мапи DeepState звернули увагу, що станом на 29 червня на території Дніпропетровської області з’явилася так звана “сіра” зона — в окремих місцях углиб від адмінмежі вона сягає понад 800 метрів.
Про це пише “Суспільне”.
Втім, в оперативному командуванні ці дані не підтверджують. За словами речника Оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Віктора Трегубова, станом на 12:10 прориву російських сил на територію області не зафіксовано.
“Йдуть дуже активні бої в селах, розташованих поблизу адмінмежі. Та ж Ялта, Комар, Шевченкове — але там тримають оборону”, — заявив він у коментарі “Суспільному”.
Спростували інформацію і в 3-й бригаді Нацгвардії “Спартан”, яка працює на Покровському напрямку. “У районі відповідальності нашої бригади такої інформації я підтвердити не можу”, — сказала пресофіцерка Юлія.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що станом на зараз прориву російських військ на територію Дніпропетровщини немає. Бої тривають поблизу адміністративної межі, а також фіксуються атаки FPV-дронів, які залітають на територію області. Водночас ситуація на напрямку залишається складною.
Раніше повідомлялося, що окупаційні війська РФ продовжують активні наступальні дії на Дніпропетровському напрямку — бойові дії там залишаються надзвичайно запеклими. На окремих ділянках фронту українські підрозділи мають критичний дефіцит ударних і розвідувальних безпілотників, що ускладнює оборону та дозволяє ворогові просуватися вперед.