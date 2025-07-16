На Харківщині російський дрон поцілив в автомобіль швидкої, є поранені (фото)

Наслідки обстрілу / © Facebook/Поліція Харківщини

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На Харківщині вранці 16 липня російські війська вдарили ударним дроном по автомобілю екстреної медичної допомоги. Ворожий FPV-дрон влучив у «швидку» на одній із переправ у Куп’янському районі близько 09:00.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківської області на сторінці у Facebook.

Внаслідок атаки постраждали двоє медичних працівників віком 53 та 59 років. Вони отримали травми, проте від госпіталізації відмовились.

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На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. Поліція задокументувала факт обстрілу та пошкодження автомобіля.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — «порушення законів та звичаїв війни».

© Патрульна поліція Харківської області

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час волонтерської поїздки на Донбас мер латвійського міста Огре Егілс Хелманіс та заступник голови Чернігівської обласної ради Дмитро Блауш опинилися в епіцентрі ворожого обстрілу. Егілс Хелманіс був поранений.