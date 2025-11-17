У Балаклії зросла кількість постраждалих після атаки на Харківщину — деталі

Швидка допомога / © УНІАН

На Харківщині, у Балаклії, зросла кількість постраждалих після нічного російського обстрілу.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, до медиків звернулося ще четверо поранених: 71-річний, 33-річний та 34-річний чоловіки і 39-річна жінка. У всіх — вибухові травми. Літнього чоловіка госпіталізували, решта троє продовжать лікування амбулаторно.

Загалом наразі відомо про 15 постраждалих, серед них троє дітей, а також про трьох загиблих унаслідок російської атаки. Рятувальні служби продовжують працювати на місці обстрілу.

