На кількох напрямках окупанти безуспішно наступали, отримали відсіч і відступили - ЗСУ

На кількох напрямках окупанти безуспішно наступали, отримали відсіч і відступили - ЗСУ

Протягом минулої доби окупанти країни-агресорки обстрліювали українські позиції, але на окремих ділянках кількох напрямків ворог зазнавав втрат.

На Слов’янському, Сєвєродонецькому, Криворізькому напрямках, а також поблизу Красногорівки та Полтавки російські загарбники отримали відсіч.

Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу 3 червня.

Зазначається, що на Слов’янському напрямку ворог концентрується зокрема на інженерному обладнанні позицій. Окупанти країни-агресорки проводивли штурмові дії в районах населених пунктів Богородичне та Долина. Втім, вони успіху не мали. Після завданих підрозділами Сил оборони втрат відійшли.

На Сєвєродонецькому напрямку російські загарбники продовжують обстріли в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Борівське, Устинівка і Лисичанськ. Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів неподалік Мирної Долини. Крім того, в районі Метьолкіного та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії. Ворог зазнав втрат, а тому відійшов на попередні позиції.

На окремих ділянках Криворізького напрямку росіяни активізували ведення повітряної розвідки, а також намагалися провести штурмові дії. Загарбники РФ отримали відсіч і відійшли на раніше зайняті позиції.

Силами окремих підрозділів та диверсійно-розвідувальних груп окупанти намагалися вступати у бойові зіткнення та вести штурмові дії поблизу Красногорівки, що в Донецькій області, та Полтавки Запорізької області. Росіяни успіху не мали. Саме тому відійшли на попередні позиції.

Нагадаємо, сто діб триває героїчне протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Протягом минулої доби на Слов’янському напрямку росіяни обладнують позиції, на Попаснянському - зазнали втрат. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 3 червня.

Читайте також: