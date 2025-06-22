На Кінбурнській косі десантники РФ застрелили своїх і скинули у море — "АТЕШ"

Росіяни застрелили Кінбурнська коса Фото илюстративне / © moji.com.ua

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На тимчасово окупованій Кінбурнській косі російські десантники під час ротації застрелили чотирьох військових співвітчизників з бригади «Дон» та скинули їх у море.

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар «АТЕШ».

Агенти «АТЕШ» зі складу штабу 104 повітряно-десантної дивізії повідомляють про ротацію в районі села Покровка на Кінбурнській косі. Замість деградуючої бригади «Дон», яка понад два роки «відпочивала» на цих позиціях, зайшов 337-й десантно-штурмовий полк ВДВ РФ.

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Скандал під час ротації

Як повідомляє рух «АТЕШ», ротація окупантів відбулася зі скандалом.

«Під час конфлікту десантники застрелили чотирьох „козачків“ та скинули їхні тіла у море. Доля решти з бригади „Дон“ невідома — їх, мабуть, вивозять із фронту або поступово розформовують через повну втрату боєздатності», — йдеться у повідомленні.

Що відомо про десантників РФ на Кінбурнській косі

337-й ДШП вже брав участь у боях на Кінбурнській косі наприкінці 2023 року. Тоді він зазнав серйозних втрат через відсутність підтримки авіації та артилерії, а також слабку підготовку особового складу. Підрозділ був спішно доукомплектований новобранцями без досвіду, і тепер ці ж бійці повертаються назад — виснажені, невпевнені, деморалізовані.

Нагадаємо, на Херсонщині, в районі Олешок, відбувається заміна 28-го мотострілецького полку росіян через великі втрати особовому складу та підготовку до штурмових дій.

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Також, як йшлося раніше, армія РФ модернізує БпЛА-камікадзе типу «Шахед». Про це повідомив український військовий аналітик Денис Попович. За його словами, ворог встановив на ці безпілотники нову антену, яка дозволяє серед хибних сигналів відокремлювати правильний і далі рухатись за курсом. Це означає, що окупанти активно борються з українськими системами РЕБ.

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