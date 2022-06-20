На Кіровоградщині для переселенців облаштували гуртожитки, але хочуть збудувати для них багатоповерхівки

На Кіровоградщині для переселенців облаштували гуртожитки, але хочуть збудувати для них багатоповерхівки

На Кіровоградщині намагаються вирішити проблему із розселенням українців, які через війну зосталися без даху над головою.

В області налічують понад 80 тисяч переселенців і чимало з них мешкають у дитсадках, спортивних базах та інших пристосованих приміщеннях, тепер же в області швидкими темпами створюють спеціальні соціальні гуртожитки, йдеться в ТСН.

Чотирикласник Дмитрик вивіз з під-обстрілів кілька улюблених іграшок, з ними спить на другому ярусі дерев’яного ліжка у великій кімнаті, яка колись була шкільним класом. Він приїхав до Кропивницького з батьками та бабусею. Уся родина - переселенці з 8-річним стажем. «З 14 року окупований наш город – Алчевськ. Ми поїхали в 14 році до Харкова прожили там, винаймали квартиру 8 років і знову…», - каже бабуся хлопчика.

Також читайте КПП "Краківець" модернізували і в рази збільшили пропускну спроможність легковиків і фур

У гуртожитку облаштувались ще дві родини, після пережитого вже нічого вже не лякає, каже Сергій з Луганщини. «Виїжджали під обстрілами, машину обстріляли всю – в дірках стоїть. Живем, роботу шукаємо. Велике спасибі, що прийняли нас, житло дали і з харчуванням допомогли і з одягом».

Понад місяць ці родини жили в дитячому садку, нині їх переселили в обладнаний у колишній школі соціальний гуртожиток на 130 людей. Він чимось нагадує хостел: кімнати для сну, їдальні і навіть ігрова для малюків.

«Дитячі садочки, так як вони починаються трошки відкриватися, так як у нас немає бойових дій, тому почали розвантажувати дитячі садочки. Ми пропонуємо пів року безкоштовне проживання, а через пів року там буде певна оплата на чоловіка», - зазначає адміністраторка гуртожитку Марія.

На Кіровоградщині вже відкрили два гуртожитки для переселенців. Найближчим часом такі заклади запрацюють в усіх районах області. Але і посадовці розуміють, людям потрібне нормальне стаціонарне житло. У Кропивницькому планують збудувати двадцять п’ятиповерхових будинків на 2000 квартир. «Тут є можливість працевлаштування людей, є робочі місця і потреба в робітниках різних професій, щоби побудувати містечко для переселенців. Ми включені в проєкт програму загальнодержавну в числі перших міст», - зазначає голова військової адміністрації Кіровоградської області Андрій Райкович.

Місцева влада вже виділила під будівництво земельну ділянку. Це просто поле, але з підведеними комунікаціями на околиці обласного центру. Та термінів зведення поки немає. Тож імовірно соціальні гуртожитки стануть для вимушених переселенців на Кіровоградщині житлом надовго. Не дарма люди кажуть, що немає нічого постійнішого, ніж тимчасове.

Читайте також:

За принт із Сімпсонами оголошують американським агентом: колишній бранець про абсурд і знущання від окупантів

У Дніпрі ресторан, який навіть не встиг відкритись, готує сотні комплексних обідів для шпиталів і переселенців

Власник кінного клубу два місяці збирав по околицях своїх коней, деяких довелося ховати після розстрілу окупантами