На Кіровоградщині лунали звуки вибухів: очільник ОВА повідомив причину

У Кіровоградській обласній військовій адміністрації прокоментували інформацію щодо вибухів, про які активно повідомляли телеграм-канали вдень 10 серпня.

Очільник області Андрій Райкович пояснив, що на полігоні, неподалік від обласного центру, знищують вибухонебезпечні предмети.

Про це він написав у Мережі.

"Переживати не варто. На полігоні, неподалік від обласного центру, знищують вибухонебезпечні предмети. Ця робота запланована ще на 5-7 діб. Тому прошу усіх вас, зберігайте спокій. Панікувати не варто. Але ігнорувати сирени також!", - наголосив Райкович.

Варто зазначати, вдень 10 серпня у місцевих телеграм-каналах повідомлялося про вибухи у Кіровоградській області. Повітряна тривога не була оголошена на території області.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що "вибухи на контрольованих Росією територіях – це перші ластівки". Та запевнив, що попереду – поразка країни-окупанти Росії на полі бою.

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