На Кіровоградщині протестують нову систему сповіщень.

На Кіровоградщині тестуватимуть нову систему інформування про надзвичайні ситуації.

У Кіровоградській області військова адміністрація спільно з ДСНС від 27 липня починає тестування системи інформування населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Повідомлення приходитимуть на телефони, на базі систем Android версій 7-12 та IOS версій 12-15. Друзі, сповіщення з’являтимуться поверх всіх програм і навіть на заблокованому екрані", - розповів деталі очільник ОВА.

Також повідомляється, що тестування триватиме від 27 липня по 1 серпня. Від 8:00 до 17:00 під час оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, на Одещині та Миколаївщині на пляжах здетонували міни – є пошкодження.

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