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На Кіровоградщині збили ворожий дрон: є пошкодження від падіння уламків – подробиці

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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587
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На Кіровоградщині збили ворожий дрон: є пошкодження від падіння уламків – подробиці

Збиття безпілотника / Фото: скриншот

Окупанти знову атакували Україну безпілотниками.

У ніч проти 7 січня Протиповітряна оборона України знищила 19 ударних дронів. Є збиття і у Кіровоградській області.

Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.  

Так, у Кропивницькому районі уламки пошкодили приватний будинок та лінію електропередач. Попередньо – без постраждалих. 

Нагадаємо, вночі окупанти атакували Нікопольщину ударними безпілотниками, а тоді обстріляли з важкої артилерії.

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Дата публікації
Перегляди
587
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