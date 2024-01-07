На Кіровоградщині збили ворожий дрон: є пошкодження від падіння уламків – подробиці

У ніч проти 7 січня Протиповітряна оборона України знищила 19 ударних дронів. Є збиття і у Кіровоградській області.

Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Так, у Кропивницькому районі уламки пошкодили приватний будинок та лінію електропередач. Попередньо – без постраждалих.

Нагадаємо, вночі окупанти атакували Нікопольщину ударними безпілотниками, а тоді обстріляли з важкої артилерії.

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