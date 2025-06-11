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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
650
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2 хв

На Кіровоградщині офіцер ЗСУ жорстоко побив новобранця під час навчань (фото)

Командир навчального взводу побив новобранця на очах інших.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Постраждалий курсант

Постраждалий курсант / © dbr.gov.ua

У Кіровоградській області розгорівся серйозний скандал — під час навчань на полігоні один з командирів жорстоко побив курсанта. Інцидент трапився ще у вересні 2024 року, але подробиці стали відомі лише зараз — після публікації матеріалів Державного бюро розслідувань.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, конфлікт стався під час занять із вогневої підготовки. Під час інструктажу між інструктором і новобранцем виникла словесна перепалка, яка несподівано переросла у фізичне насильство. За попередніми даними, військовослужбовець втратив контроль над собою і почав бити курсанта прикладом автомата — прямо на навчальному полі.

Ще один інструктор, присутній під час нападу, не тільки не зупинив колегу, а й залишився байдужим до того, що відбувається. Він не втрутився і жодним чином не намагався зупинити побиття чи надати допомогу постраждалому.

За фактом жорстокого поводження відкрито кримінальне провадження. Обох військових — і нападника, і його пасивного напарника — наразі перевіряють слідчі. Одному з них інкримінують перевищення службових повноважень із застосуванням насильства, іншому — службову недбалість.

Постраждалий курсант зазнав численних тілесних ушкоджень. Йому було надано медичну допомогу, однак повний характер травм наразі не розголошується. Відомо, що йдеться про забої і, ймовірно, струс мозку.

У ДБР підкреслили, що подібна поведінка неприпустима в армії, яка має бути прикладом дисципліни, взаємоповаги та честі. У разі доведення провини обвинуваченим загрожує до 10 років позбавлення волі.

Наразі тривають слідчі дії, зокрема допити свідків і збір доказової бази. Також призначено низку експертиз для встановлення точних обставин інциденту.

Нагадаємо, раніше ми писали, про те, що в Умані пограбували та вбили військового. З’ясувалося, що 44-річний потерпілий мав грошовий борг перед своєю знайомою. Вона вирішила отримати гроші, замовивши побиття боржника.

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