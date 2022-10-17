На Київ летіли майже 30 дронів: Кличко повідомив деталі масштабної атаки росіян (фото)

Зранку 17 жовтня росіяни випустили у бік Києва 28 дронів-камікадзе.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко на брифінгу.

Кличко уточнив, що росіяни спробували атакувати столицю, щоб створити гуманітарну катастрофу і залишити людей без опалення та електроенергії.

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"Вони не воюють з українськими військовими. Їм потрібні гуманітарна катастрофа", - наголосив Кличко.

У своєму Телеграмі мер Києва додав, що завдяки нашим ЗСУ, ППО, більшість "летючих терористів" збили.

"В Києві пролунало загалом 5 вибухів. Один з них- в житловому будинку в Шевченківському районі. Рятувальники продовжують гасіння конструкцій будівлі та роботи з розбору завалів. Раніше врятували 18 мешканців будинку. Двоє перебували під завалами. Нещодавно дістали тіло загиблої жінки. А потім врятували одну літню жінку. За попередніми даними, ще одна людина перебуває під завалами. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - розповів Кличко.

Атака дронами Києва

Росіяни вранці 17 жовтня атакували Київ дронами. За інформацією мера Віталія Кличка, росіяни знову атакували Київ дронами, у результаті чого в одному з районів Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі.

О 08:25 Віталій Кличко заявив про ще два вибухи в Шевченківському районі.

Згодом він уточнив, що Росія вдарила дроном-камікадзе по житловому будинку в Шевченківському районі Києва. Під завалами врятували 18 людей, ще двох шукають.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що.з-під завалів будинку в Шевченківському районі Києва дістали тіло загиблої людини. Як з'ясувалося, жертвою російської атаки дроном-камікадзе, стала жінка. Рятувальні роботи тривають.

Станом на 12:25, за інформацією Кирила Тимошенка, врятовано 19 людей, 4 постраждали, 2 особи загинули. Ліквідація наслідків триває.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожу атаку Києва дронами та влучання у житловий будинок, наголосивши, що росіянам українців зламати не вдасться:

"Цілу ніч і весь ранок ворог влаштовує терор мирного населення. Дрони-камікадзе і ракети атакують всю Україну. У Києві є влучання у житловий будинок. Ворог може вдарити по наших містах, але нас йому зламати не вдасться. На окупантів чекає лише справедливе покарання й осуд майбутніх поколінь. На нас – перемога".

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