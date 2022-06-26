На Київщина ППО збила одну ракету окупантів: її залишки впали на околицях села

На Київщина ППО збила одну ракету окупантів: її залишки впали на околицях села

У Київській області під час повітряної тривоги, коли Росія обстріляла столицю, спрацювала ППО. Сили ППО збили одну ракету окупантів.

Залишки збитої ракети впали на околицях одного з сіл району, руйнувань та постраждалих немає.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Сьогодні вранці (26 червня) ворог вдарив по столиці. В області працювала ППО - збито одну ракету. Залишки ракети впали на околицях одного з сіл району. Руйнувань та постраждалих немає", - повідомив він.

Влада наполегливо закликає людей не нехтувати сигналами тривоги і спускатися до укриттів під час оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги у Києві були вибухи, над столицею здійнялися клуби диму.

Як повідомлялось, російські окупанти влучили у багатоповерхові будинки. В двох будинках відбувається порятунок і евакуація мешканців.

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