На Київщині 18-річний зрадник шпигував за літаками ЗСУ – фото

Кіберфахівці СБУ затримали ще одного агента ФСБ, який збирав розвіддані про Сили оборони та критичну інфраструктуру на Київщині. Зловмисник орендував квартиру біля аеродрому, щоб виявити місця базування авіації ЗСУ.

Про це повідомляє СБУ.

Зрадника також цікавили напрямки та інтенсивність польотів повітряних суден ЗСУ. Для збору розвідінформації російський агент оселився на декілька днів в орендованій квартирі поблизу місцевого аеродрому.

Разом з цим фігурант розвідував геолокації комплексів протиповітряної оборони ЗСУ та з’ясовував точність ворожих "прильотів" по енергооб’єктах.

Зловмисника затримали "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу енергопідприємства у Києві.

За даними слідства, зрадником виявився 18-річний мешканець столиці. Кілька місяців тому молодика дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ, особу якого вже ідентифіковано.

У поле зору агресора киянин потрапив через свою активність у прокремлівських Телеграм-каналах, де схвалював збройну агресію проти України.

Надалі агент спілкувався зі своїм російським куратором через анонімний чат у популярному месенджері.

Листування зрадника з куратором ФСБ

Листування зрадника з куратором ФСБ

За виконання ворожих завдань зрадник отримував від ФСБ гроші, які надходили на його банківську картку.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон і комп’ютер із доказами його листування з російською спецслужбою. Також виявлено банківську картку, на яку "заходили" кошти.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, на Кіровоградщині затримали інформатора РФ, який у власному гаражі зробив "пункт спостереження" за ешелонами ЗСУ.

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