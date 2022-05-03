На Київщині 70-річна бабуся "наводила" артилерію ЗСУ на ворожу техніку: героїзм коштував їй життя

На Київщині 70-річна бабуся "наводила" артилерію ЗСУ на ворожу техніку: героїзм коштував їй життя

У Мотижині Київської області 70-річна жінка допомагала Збройним силам України знищувати окупантів. На жаль, за це їй довелося заплатити своїм життям.

Пенсіонерка із села Мотижин Бучанського району Київської області понад два тижні повідомляла місцерозташування російських загарбників бійцям ЗСУ.

Вона пішки виходила до ворогів, рахувала кількість техніки окупантів і передавала інформацію українським військовим. Завдяки її подвигу ЗСУ знищили кілька десятків одиниць ворожої техніки.

Цю зворушливу історію розповів український військовослужбовець на Facebook-сторінці Територіальної оборони ЗСУ.

"У неї була крайня хата в селі, і вона бачила переміщення техніки. Вона пішки виходила до ворогів, рахувала техніку, приходила, телефоном пояснювала своєму сину, що вона бачить. Були такі випадки, коли вона йшла, збивалася, поверталася назад і перераховувала", - каже боєць.

Хоробра бабуся фіксувала, зокрема, зенітно-ракетні комплекси "Бук" - 2 одиниці цієї техніки знищили. Також вона допомогла артилерії знищити радіолокаційну станцію (РЛС), яка глушить зв’язок. Після того, як окупанти дізналися про все це, то розбомбили хату жінки - вона загинула.

"Але, на жаль, склалась така ситуація, що орки зрозуміли, хто це робив, і цю хату зрівняли з землею. Жінка загинула. Коли вони її розбомбили, то танками переїхали повністю цю хату", - розповів військовослужбовець ЗСУ.

Він додав, що дії відважної пенсіонерки з Київщини допомогли захисникам України стримати ворога.

"Завдяки їй вони не здвинулись далі, скажемо чесно. Була Ясногородка, куди вони зайшли, їхня розвідка отримала по зубах і пішла. Далі села не окуповувались", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що дружина загиблого українського льотчика розповіла про його подвиг, який врятував життя сотень людей.

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