На Київщині артилеристи знищили командний пункт російських окупантів

Залужний повідомив про втрати ворога.

На Київському напрямку артилерія Збройних Сил України знищила командний пункт та один із пунктів забезпечення армії російських окупантів.

Про це у Facebook повідомив головнокомандувач Збройних сил генерал Валерій Залужний.

"На Київському напрямку наші артилеристи влаштували highway to hell командному пункту і пункту забезпечення 35-ої Армії Східного військового округу ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, увечері ворог знову обстрілював Київ. Снаряди потрапили у кілька приватних будинків на Подолі.

Раніше повідомлялось, що ворог намагався просунутись у бік Києва, але не мав успіху.

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