На Київщині чимало людей стали безхатьками, та мешканці навіть вцілілих квартир досі готують на вогнищах

Мешканці Горенки виживають після наслідків рашистських артилерійських обстрілів інколи без житла, а ті, чия квартира вціліла - без електрики та газу.

Поки люди чекають, аби влада допомогла їм відновити житло та умови – вони просто змушені готувати їжу на дворі, на вогнищі, йдеться в ТСН.

Одна із білих шаф на стіні, розбомбленого рашистами будинку у Горенці, витримала чисельні авіаудари окупантів по будинку. Її фото також облетіло Мережі, але це ніяк не допомогли її господареві. І так у більшості людей.

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«Ось отак от заходиш в квартиру – наскрізь виходиш на вулицю. Писали ми і на відшкодування майна, і писали на допомогу з організацією мобільних будиночків – поки що все стоїть на місці», - розповідає Лідія.

Ті, в кого житло вціліло – у своїх будинках просто виживають, бо не мають ні електрики, ні газу. Тож ні про холодильники, ні про кухонну плиту не має і мови. «В нас привозять сніданки в 12 годин і люди підходять і вже вони собі розігрівають, суп варять. Всі підходимо, тут варимо, всі. Той будинок і цей -всі варимо. Одні зварили, тоді другі підходять», - показує спільну «кухню» на вулиці Ольга.

Там, де відсутні стіни у квартирах, люди не живуть, змушені арендувати житло та чекати поки влада допоможе із відновленням. Іван Білоцерківець прожив із родиною у своїй квартирі понад 30 років, нещодавно зробив дорогий ремонт, але нічого не лишилось.

Кількома поверхами вище – двома рашистськими снарядами розбомбило квартиру Ігоря. За день до початку повномасштабного вторгнення чоловік замовив нову газову плиту. Так вона тут тепер і стоїть, але непридатна для готування їжі. «В кредит взяв, не встиг поставить, 22-ого додому занесли, хотів ставити на наступні вихідні», - каже Ігор.

Люди з цих зруйнованих будинків, оббивають пороги чиновників з надією, що влада якнайшвидше вирішить їхнє житлове питання. Ті, хто може тут жити, просять газ та світло, інші – відновлення житла.

«Наразі в нас прийнято понад 3300 заяв про частково, або повністю зруйновані будівлі від мешканців. Ми сьогодні чекаємо прийняття закону 7198, його має прийняти ВР в другому читанні, яким буде визначено порядок відшкодування, окремо його субвенції з обласного бюджету, з державного бюджету на відновлення - сьогодні це поточні ремонти – вікна, двері», - каже начальник Гостомельскої селищної військової адміністрації Тарас Думенко.

Точних термінів, коли житлове питання жителів Горенки буде вирішене, Тарас Думенко навіть обережно не береться припускати. Втім обіцяє, робитиме все від нього залежне, аби люди і справді, як на цьому написі на дверях – повернулися додому.

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