У Бучі зносять будинки на пів сотні людей: де будуть жити українці і як швидко відбудують місто

Демонтаж будинків, які постраждали від навали російських окупантів, розпочали на Київщині.

У місті Буча вперше від звільнення знесли частину нещодавно зведеної багатоповерхівки. Адже відновити її неможливо.

"Нині територію прибирають від завалів. Чи багато вдалося розчистити та чи відомо, де надалі житимуть мешканці будинку", - розповідає кореспондентка ТСН Олена Гущик.

Ремонтувати його після ворожих обстрілів, як встановила комісія, неможливо.

"Спершу все демонтовується, підготовлюється на канати на такі купи сміття, і потім підганяються машини і вивозиться звідсіля. Скільки часу треба щоб вивезти? Два дні, три", - говорить виконроб Станіслав.

Демонтували лише частину будинку. Один під'їзд, 30 квартир знищено. У решті продовжують жити люди і продовжують латати свої помешкання.

У вцілілих квартирах потроху відновили комунікації: є вода, світло, інтернет. Тепер узялися латати діри у стінах.

Речі з квартир, які висіли на розбитій арматурі, пожильці до демонтажу встигли вивезти. Самі ж переїхали до нового, але тимчасового помешкання.

У майбутньому, кажуть у мерії Бучі, власники квартир демонтованого під'їзду зможуть отримати нові помешкання.

"Ми плануємо розробити кошторисну документацію, і як тільки матимемо ресурс фінансовий, є проблема. Як тільки буде - почнемо процес відбудови", - кажуть у мерії.

За словами чиновників, на швидку відбудову чекати не варто. Лише в Бучі на демонтаж чекає ще один будинок. Поруч, в Ірпені, чотири десятки. А загалом, сума збитків, яких завдала російська армія, тільки в Бучі сягає щонайменше 5 млрд грн.

Через руйнування об'єктів промислової інфраструктури у Бучі місто втратило понад 290 млн грн. Ще 487,9 млн грн збитків завдано Бучі внаслідок пошкоджень та руйнувань інфраструктури енергетики та житлово-комунальної сфери.

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