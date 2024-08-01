На Київщині дрон влучив у будинок опозиціонера з РФ Пономарьова – ЗМІ (фото)

Опозиціонер заявив про п'яту спробу нападу на нього.

Під час атаки на Київську області у ніч проти 1 серпня російський безпілотник "Герань-2" влучив по будинку російського опозиціонера Іллі Пономарьова на околицях столиці. Політик отримав численні уламкові поранення і заявив про замах на себе.

Про це повідомляє видання Oboz.ua із посиланням на джерела та сам Пономарьов у Мережі.

Під час атаки у ніч проти 1 серпня російський дрона завдав удару по будинку Пономарьова на околицях Києва. Безпілотник вибухнув за 5 м від вхідних дверей. Будинок зруйновано.

Опозиціонер зазнав численних уламкових поранень, але його життю нічого не загрожує. Наразі Пономарьов перебуває у безпеці під захистом. Поліція Києва та області проводить розслідування.

Російський дрон влучив у будинок Іллі Пономарьова / Фото: Oboz.ua

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Також повідомляється, що під час попередньої нічної дронової атаки, 31 липня, на територію ділянки Пономарьова вже прилітали три дрони. Тоді ворожі цілі збила ППО і вони впали на відстані 50-100 м від будинку, завдавши лише незначної шкоди.

Джерела зазначають, що під час першої атаки було зроблено висновок, що будинок Пономарьова не був ціллю, проте атака 1 серпня показала, що саме опозиціонер був під прицілом.

Російський дрон влучив у будинок Іллі Пономарьова / Фото: Oboz.ua

Російський дрон влучив у будинок Іллі Пономарьова / Фото: Oboz.ua

Російський дрон влучив у будинок Іллі Пономарьова / Фото: Oboz.ua

Російський дрон влучив у будинок Іллі Пономарьова / Фото: Oboz.ua

Заява Пономарьова про замах

Сам Пономарьов опублікував у Мережі такий допис:

"Сьогодні у мене, схоже, другий день народження. П'ята спроба нападу була найбільш нестандартною та успішною, проти якої було важко захиститися. Але хрін їм! Подробиці напишу пізніше".

Нагадаємо, російські війська другу ніч поспіль атакувала дронами Україну, зокрема Київську область. ППО збила ворожі цілі, але на Київщині були пошкоджені два приватні будинки та поранено подружжя.

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