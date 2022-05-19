На Київщині двоє чоловіків підірвалися на міні окупантів: відомо про їхній стан

На Київщині двоє чоловіків підірвалися на міні окупантів: відомо про їхній стан

У Бучанському районі Київської області стався трагічний випадок.

Між селами Липівка та Королівка в Бучанському районі, що на Київщині, двоє чоловіків підірвалися на міні.

Про це інформує поліція області.

52-річний та 48-річний чоловіки підірвались на протипіхотній міні ОЗМ-72, яку залишили на полі російські окупантами після відступу. Потерпілі отримали політравми. Їх госпіталізували до Макарівської лікарні.

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Поліція Бучанщини за вказаним фактом розпочала досудове розслідування. Правоохоронці закликають громадян бути обережними на деокуповних територіях

"Вкотре закликаємо громадян уникати лісових та польових доріг на деокупованих територіях. У разі виявлення підозрілих предметів одразу телефонуйте на спецлінію "102", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Київщині тракторист підірвався на міні окупантів.

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