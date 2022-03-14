На Київщині "кадирівці" хотіли захопити у полон вихованців дитячого будинку - Денисенко

Мета відео Кадирова – показати, що він воює разом зі своїми бойовиками.

"Кадирівці" на Київщині планували захопити дитячий будинок, щоб потім шантажувати Україну та весь світ.

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Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

Він зазначив, що є підозра, що бойовики Рамзана Кадирова планували захопити дитячий будинок.

"Я не маю повноважень коментувати чи знаходиться Кадиров на території України, однак МВС проаналізувало відео, яке виклав в мережу лідер чеченських бойовиків. Прийшли до висновку, що "кадирівці" планували захопити мешканців дитячого будинку у заручники, а потім шантажувати Україну і весь світ. Саме в одному з дитячих будинків Київської області вони і знімали своє відео. На щастя, дітей раніше евакуювали", - сказав Вадим Денисенко.

Радник очільника МВС України також зазначив, що мета відео Кадирова – показати, що він воює разом зі своїми бойовиками, щоб відбілити репутацію його підрозділів, яких використовують лише як загороджувальні загони.

Нагадаємо, внаслідок авіаудару по телевежі на Рівненщині загинули дев'ять людей, ще дев'ять травмувалися.

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