На Київщині натякнули, що на компенсації за пошкоджене житло можна чекати роками

Майже три з половиною тисячі людей подали заявки на компенсацію державою зруйнованого житла на території Гостомельського району Київщини.

Він звільнений від окупації на початку квітня. Частина людей, де вціліли будинки, вже повернулася в свої домівки. Інші - ж застали лише "фрагменти" свого житла, яке зруйнували снаряди, йдеться в ТСН.

Це Гостомель рашисти почали бомбити із першого дня повномасштабного вторгнення. «Вони були за річкою. От вони стріляли саме із за Ірпеня. Рашисти були на тій території окупованого Гостомеля. В нас практично рашисти не були, але обстріли були страшенні», - каже місцева мешканка.

Пані Наталя разом із родиною кілька тижнів переховувалася у власному бомбосховищі. Цей підвал і врятував їх від рашистських бомб. Пізніше, її родині таки вдалося залишити домівку, де вже повилітали вікна, а вже за три тижні дізналися від військових та волонтерів, що будинок обстріляли снарядами. Після окупації повернулися із надією, що бодай якісь речі та документи все ж вціліли.

Нині люди зареєструвалися у всі можливі інстанції в надії отримати від держави компенсації за зруйноване росіянами житло.

У ще складнішій ситуації опинилася їхня сусідка- від будинку у 150 квадратних метрів залишився лише шматок стіни. Але саме житло було оформлене лише на її маму, яка під час війни раптово померла. Тож тепер жінка боїться, що взагалі не отримає ніякої компенсації.«Документи не вціліли, але мама була тільки власниця і я зараз в розпачі, я не знаю, що мені робить. Права власності було на ній, заповіт вона не склала. Пока збираємо документи», - каже Оксана.

Людей, в яких орки повністю, або частково знищили житло на території Гостомельского району, вже звернулися по компенсацію майже три з половиною тисяч родин. У той же час, люди скаржаться, що до більшості з них і досі не приходило жодної комісії, аби зафіксувати їхні руйнації. У військовій адміністрації обіцяють пришвидшити фіксацію руйнацій. А от з компенсацією вочевидь доведеться чекати довго. «Це теж не швидкий процес, якщо ми навіть згадаємо мирний час, то ті будинки, які руйнувалися поодиноко, там від вибуху газу - по декілька років стояли, чекали свого демонтажу, навіть в містах з набагато більшим ресурсом, ніж у нас. Руйнування значні на території громади і будемо відверті – ніхто не був до цього готовий», - каже голова Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко.

Звільнений від окупації: як живе зараз колись курортний Гостомель

Поки самі люди намагаються фіксувати збитки, завдані агресором - держава напрацьовує механізм оцінки завданої шкоди та паралельно шукає донорів-благодійників, які готові будуть пожертвувати постраждалим українцям мільярди доларів на відновлення житла.

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