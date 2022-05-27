На Київщині окупанти поцілили у вже і так знищений будинок: батька двох дітей вбило, а його дружині відірвало стопу

На Київщині окупанти поцілили у вже і так знищений будинок: батька двох дітей вбило, а його дружині відірвало стопу

Убили батька і скалічили маму - через влучання ворожого снаряда 3-місячний хлопчик і 5-річна дівчинка залишилися напівсиротами.

Під час обстрілу російськими окупантами села Заворичі, на Київщині, чоловік загинув на місці, жінці відірвало стопу. Два місяці вона провела в лікарні і лише днями повернулася додому, до своїх дітей, йдеться в ТСН.

Село Заворичі в сорока кілометрах від Броварів, воно майже на кордоні з Чернігівською областю і було під окупацією. 13 березня російські загарбники вчергове обстрілювали хати місцевих. Уранці Світлана встигла сходити по гуманітарну допомогу, а коли повернулася додому не застала вдома батька. Чоловік тоді саме спав. «У нього після гайморита трубки стояли. Я його розбудила і кажу, що пішли батька шукати», - пригадує жінка.

Батька Світлани вони знайшли біля сусіднього будинку. Це була покинута хата, в якій із початку окупації оселилися росіяни. Там і досі на обійсті розкидані їхні сухпайки. А коли будинок від себе звільнили - вирішили його зруйнувати. «Ми ж дійшли туди, де вибухнула та хата. Там люди деякі прийшли, поперекривали з батьком газ», - пригадує жінка.

І за кілька хвилин це ж саме подвір'я росіян обстріляли вдруге. «Ми розверталися з чоловіком уже йти додому. Тато трохи далі був, і шумова така просто бух. Ні гула не було, нічого. Це касета танкова, вона протишумова і вона йде осколками, розсікає все навколо. Я зразу впала, поповзла до нього», - зі сльозами згадує жінка.

Її чоловік Микола загинув на місці. Жінці відірвало стопу. «Фашисти! Їх важко назвати. Я просила криком, врятуйте ногу, бо в мене маленьких двоє дітей», - розповідає Світлана.

Вона перенесла 9 операцій. Лікарі кажуть, що вона зможе ходити. Зараз жінці боляче навіть заходити в кімнату, яка слугувала їй з чоловіком спальнею. Але щодня знаходить у собі сили жити далі, заради дітей.

Читайте також:

Селяни поряд з білоруським кордоном спостерігають за прольотами ракет і проводять власну розвідку

На Миколаївщині військові женуть ворогів з українських сіл і жахаються від того, що ті залишають після себе

Вцілілі мешканці багатоповерхівки в Харкові, в яку потрапив "Ураган", розповіли про жах пережитого