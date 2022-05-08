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На Київщині окупанти розстріляли автівку з водієм: виявили тіло вбитого

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На Київщині окупанти розстріляли автівку з водієм: виявили тіло вбитого

Associated Press

Правоохоронці не припиняють виявляти у Київській області загиблих мирних мешканців від рук російських окупантів. 

У суботу, 8 травня, на Вишгородщині виявили вбитого окупантами мирного жителя. Поліцейські ексгумували тіло 54-річного чоловіка у селі Сукачі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області. 

Зазначається, що російські військові 25 лютого розстріляли автівку з водієм. У салоні був житель Іванкова. Після удару по авто, воно спалахнуло. 

Лише 20 березня місцеві мешканці змогли дістати тіло чоловіка та поховати на кладовищі. Поліцейські Київської області за участі прокурора провели огляд трупа та задокументували факт скоєння військового злочину. Тіло чоловіка направили на судмедекспертизу.

Як повідомлялося, українські правоохоронці завершили перший етап розслідування злочинів РФ в Ірпені. Протягом 24 днів, від 4 березня до 28 березня, місто було окуповане ворожими силами країни-агресорки. Слідство встановило, що 70% будівель зазнало пошкоджень. 

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