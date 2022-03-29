На Київщині окупанти влучили ракетою в склади з продовольчими товарами: вогонь охопив 20 тисяч "квадратів" території

На Київщині окупанти влучили ракетою в склади з продовольчими товарами: вогонь охопив 20 тисяч "квадратів" території

Прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

На Київщині через авіаудари, які завдали російські окупанти, сталося кілька пожеж на складах із продуктами харчування.

Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі.

Як стало відомо, 29 березня Збройні сили РФ здійснили авіаудар по території Броварського району. Ракета, яку випустили окупанти, потрапила до складів із продуктами харчування, побутової хімії та інших товарів.

Внаслідок авіаудару сталася пожежа. Вогонь охопив близько 20 тисяч "квадратів".

“Прокурори Броварської окружної прокуратури розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни - ст. 438 КК України. Наразі на місці працюють співробітники ДСНС, попередньо жертв та постраждалих не має”, - підкреслили в Київській обласній прокуратурі.

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