На Київщині під час ракетної атаки РФ збито ворожий безпілотник "Орлан-10"

За попередніми даними, усього було здійснено близько 20 пусків ракет. Кілька із них не долетіли до України і впали на території РФ (інформація уточнюється).

У Київській області під час ракетної атаки Російської Федерації збито ворожий літальний безпілотний апарат "Орлан-10".

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у соціальній мережі Facedook.

Зокрема, 31 грудня близько 13:00 ворог атакував Україну із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95МС з акваторії Каспійського моря та оперативно-тактичних комплексів наземного базування "Іскандер-М".

"За попередніми даними, усього було здійснено близько 20 пусків ракет. Кілька із них не долетіли до України і впали на території РФ (інформація уточнюється)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що силами і засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено 12 крилатих ракет у Київській, Житомирській та Хмельницькій областях.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

"Крім того, на Київщині, збито ворожий БпЛА "Орлан-10", який здійснював повітряну розвідку під час ракетної атаки та намагався виявити позиції нашої ППО", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що 31 грудня окупанти випустили по Україні понад 20 крилатих ракет. ППО ліквідувала 12 із них.

Внаслідок російської атаки на цивільні об’єкти Києва одна людина загинула, 20 - постраждали. Госпіталізували 14 постраждалих, шістьом - медики надали допомогу на місці.

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