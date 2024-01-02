На Київщині під час ракетної атаки в укритті народилося немовля – подробиці

На Київщині в укритті пологового будинку міста Боярка 2 січня народився хлопчик – саме у цей час окупаційна армія Росії масовано атакувала Київ та область ракетами.

Про це розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Під час ракетної атаки в укритті пологового відділення лікарні інтенсивного лікування міста Боярка народилася дитина. Хлопчик вагою 3500 грамів. Бажаю здоровʼя мамі та малюкові! І зростати в мирній країні", - написав Кравченко.

Нагадаємо, окупанти масовано атакували Україну 2 січня – за попередніми результатами, Росія застосувала 99 ракет різних типів. Силами ППО було знищено знищено 72 повітряні цілі.

Читайте також: