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На Київщині під час ракетної атаки в укритті народилося немовля – подробиці

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На Київщині під час ракетної атаки в укритті народилося немовля – подробиці

Новонароджена дитина / Фото: pixabay.com

Маля народилося 2 січня в укритті пологового будинку.

На Київщині в укритті пологового будинку міста Боярка 2 січня народився хлопчик – саме у цей час окупаційна армія Росії масовано атакувала Київ та область ракетами.  

Про це розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Під час ракетної атаки в укритті пологового відділення лікарні інтенсивного лікування  міста Боярка народилася дитина. Хлопчик вагою 3500 грамів. Бажаю здоровʼя мамі та малюкові! І зростати в мирній країні", - написав Кравченко.

Нагадаємо, окупанти масовано атакували Україну 2 січня – за попередніми результатами, Росія застосувала 99 ракет різних типів. Силами ППО було знищено знищено 72 повітряні цілі.

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Дата публікації
Перегляди
1075
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