На Київщині працює ППО: в області зафіксували ворожі безпілотники

Тривога оголошена також у столиці.
У Київській області чути звуки вибухів. Поблизу столиці по ворожих безпілотниках працює ППО.
Про це повідомили в Київській ОВА.
Тривога в області почала лунати ще близько 6-ї години ранку, а перші звуки вибухів стало чутно через дві години. О 7:30 оголосили повітряну тривогу й у самій столиці.
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", – написали в ОВА.
Моніторингові канали додають, що в небі ще залишилися Шахеди та просять не покидати укриттів.
Нагадаємо, у ніч проти 31 серпня 2024 рок в околицях Києва пролунали вибухи. Росіяни атакували столицю та область безпілотниками.
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