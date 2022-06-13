На Київщині росіяни знищили відділення поліції, та у понівеченому приміщені вціліла крихка ваза

Вже минуло два з половиною місяці, як селище Макарів було в епіцентрі бойових дій, але тут і досі відчувається запах чаду.

Росіяни обстріляли місцевий відділок поліції з артилерії, приміщення більше не придатне для роботи, йдеться в ТСН.

У той день по Макарову окупанти гатили «Градами», «Смерчами», мінами. Снаряд, який влучив у поліцейський відділок, пролетів крізь будівлю і розірватися аж у коридорі.

«Це у нас було крило, де базувалися слідчі підрозділи. Це був перший такий прильот серйозний, коли в приміщення влучили з танка і така утворилась вирва. Днів три чи чотири все ще стояло, а потім впали панелі перекриття і все попадало», - розповідає начальник Відділення поліції #3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області Олександр Омельяненко.

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Раніше у цій будівлі працювало понад 40 людей. Утім, коли ворог почав наближатися - працівники звідси переїхали. «Ворожі позиції доходили аж до цієї будівлі, яка також частково зруйнована, навіть було видно ворога, як вони переміщувались по даху. Я так розумію, що дивилися за нашими позиціями і ТРО», - додає Омельяненко.

«Коли здійснювали патрулювання, були дуже сильні обстріли, вирішили проїхати до рідного місця, до відділення поліції, побачили, що вже даху немає, що вже йде дим, тоді вже відчули, що йде війна», - розповідає начальник сектору превенції Олександр Соляр.

Як виглядало приміщення тепер можна згадати лише по фото. Своє відділення поліції працівники із теплом називають рідним, тому коли побачили руйнування - емоцій теж не стримували. «Я коли побачила вперше сюжет, що вона зруйнована, це просто сльози текли, тому що це моя життя, це моя робота, я присвятила все життя цьому відділенні»,- каже правцівниця Ольга Орел.

Поки що поліціянти ділять кабінети із іншими структурами. А на своє тимчасове місце Олександр приніс із собою те, що знайшов на попелищі свого вигорілого кабінету - вціліла і абсолютно неушкоджена ваза із гербом Макарівського району, яка дісталася йому у спадщину. «Ви бачили ці руйнування - взагалі нічого не вціліло, а отак нам на пам'ять, на згадку якимось дивом залишилась ціла», - показує чоловік.

За попередньою оцінкою - будівля відновленню не підлягає. Але тут сподівають, скоро матимуть нове місце, яке згодом теж називатимуть рідним.

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