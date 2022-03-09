На Київщині російські окупанти вбили подружжя і поранили дитину: прокуратура масово розпочинає кримінальні провадження

На Київщині російські окупанти вбили подружжя і поранили дитину: прокуратура масово розпочинає кримінальні провадження

Прокуратура вже внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами усіх порушень законів та звичаїв війни.

Російські окупанти 8 березня обстріляли автомобіль поблизу села Шевченкове Броварського району. В ньому їхало подружжя, пара загинула.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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Цього ж дня під час переходу річки Ірпінь внаслідок ворожих обстрілів 10-річна дівчинка отримала наскрізне поранення уламком російського снаряду. Наразі дитина перебуває у лікарні.

Також у селі Заворичі через обстріли росіян загинув чоловік, 3 мирних мешканців отримали поранення, а місцева церква згоріла.

Крім того, у селі Козаровичі Вишгородського району збройні сили Росії зі стрілецької зброї відкрили вогонь по мирному населенню. Внаслідок цього отримали поранення чоловік та жінка.

Зазначається, що прокурори Київщини документують всі воєнні злочини, вчинені російськими окупантами, аби притягнути винних до відповідальності.

Так, Броварська, Бучанська та Вишгородська окружні прокуратури внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами усіх порушень законів та звичаїв війни.

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