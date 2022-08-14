На Київщині шахраї виманювали гроші на "потреби" ЗСУ від імені чиновників (відео)

У Київській області шахраї представлялись військовою адміністрацією та вдавали, що збирають кошти для потреб ЗСУ.

Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Злочинну схему організували двоє 25-річних мешканців Дніпра. Аферу розкручували впродовж 2 місяців. Зловмисникам вдалось привласнити понад 200 тисяч гривень.

"Спочатку надсилали "листи" місцевим підприємцям від імені начальника Обухівської районної військової адміністрації. Просили буцімто допомогти військовим та перерахувати кошти на карту. Зловмисники маскувались, часто змінювали телефони і сім-карти. Ми встановили, що Обухівська РВА до шахрайства жодного відношення не має", - повідомив він.

Аферистам загрожує до 3 років позбавлення волі. Також перевіряють їхню причетність до аналогічних злочинів на території всієї України.

Нагадаємо, на Хмельниччині затримали організатора схеми, який продавав військову амуніцію та авто.

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