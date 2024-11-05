На Київщині сьогодні буде дуже гучно: у КОВА розкрили деталі

У Бучанському районі сапери знищують вибухонебезпечні предмети.
На території Бучанського району 5 листопада відбуватиметься ліквідація вибухонебезпечних предметів (ВНП).
Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації.
"Сьогодні в Бучанському районі, поблизу одного з населених пунктів, будуть проводити роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це місцеві жителі можуть чути звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 5 листопада Росія здійснила атаку на Київщину за допомогою дронів-камікадзе. Хоча сили ППО знищили дрони, уламки від них пошкодили вікна в одному з житлових будинків.
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