На Київщині сьогодні буде дуже гучно: у КОВА розкрили деталі

На території Бучанського району 5 листопада відбуватиметься ліквідація вибухонебезпечних предметів (ВНП).

Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні в Бучанському районі, поблизу одного з населених пунктів, будуть проводити роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це місцеві жителі можуть чути звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 5 листопада Росія здійснила атаку на Київщину за допомогою дронів-камікадзе. Хоча сили ППО знищили дрони, уламки від них пошкодили вікна в одному з житлових будинків.

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