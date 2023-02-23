В Україні у деяких регіонах оголошено повітряну тривогу: де і яка причина

Громадян закликають перебувати в укриттях до відбою.

В Україні 23 лютого близько 11 години оголосили повітряну тривогу на Київщині та Чернігівщині.

Про це свідчить мапа повітряних тривог України.

За даними моніторингових груп, повітряну тривогу, швидше за все, оголосили через повітряний об‘єкт невідомого типу, попередньо БпЛА.

Громадян закликають не нехтувати небезпекою і перебувати в укриттях до відбою.

Станом на 11:21 в Чернігівській області відбій повітряної тривоги. У Київській області небезпека зберігається.

О 11:29 повітряну тривогу оголосили і в місті Києві.

Зазначимо, що у ніч проти 23 лютого на Запоріжжі та у Херсоні пролунали вибухи.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов попередив, що Росія планує завдати ракетного удару на роковини повномасштабного вторгнення до України.