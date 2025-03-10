На Київщині та в низці областей оголошена тривога: що загрожує

В Україні оголошено повітряну тривогу ввечері 10 березня. Відомо, що БпЛА із Черкащини тримають курс на Київщину. Також нову групу ударних БпЛА із Чорного моря зафіксовано у напрямку Одещини.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

Загроза є і для Харківщини. Там заявляють про нові групи ударних дронів зі східного напрямку.

"Нові групи "Шахедів" на Херсонщині. Курсом на Миколаївщину!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вдень 10 березня у Сумах стався вибух. Тоді Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Наразі сирени лунають в Сумській, Полтавській, Харківській та Донецькій областях.

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