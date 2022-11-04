На Київщині тривають планові роботи з розмінування територій: де саме лунатимуть вибухи

Частина регіону перебувала під окупацією росіян понад місяць.
На Київщині тривають планові роботи з розмінування територій.
Про це повідомила Київська ОВА.
"Сьогодні, 4 листопада, у Бучанському районі підрозділи ДСНС будуть проводити знищення вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.
В ОВА попередили, що під час робіт може бути чутно звуки вибухів.
Нагадаємо, що Росія на початку повномасштабного вторгнення активно намагалася захопити Київ, внаслідок чого частина області опинилася під окупацією. Під час окупації росіяни чинили у Київській області звірства проти мирного населення. Коли відступали мінували усе - від території, полів та лісів до житлових будинків і навіть трупів своїх військових.
Читайте також:
- Які сили мають бути в окупантів, аби захопити Київ чи Харків: Жданов дав оцінку
- Можливий наступ на Київ: у Генштабі розповіли про загрозу вторгнення та готовність ЗСУ
- Зґвалтували та вибили зуби: історія вагітної українки, яка втратила дитину через знущання росіян на Київщині