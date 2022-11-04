Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Київщині тривають планові роботи з розмінування територій: де саме лунатимуть вибухи

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
Дата публікації
Перегляди
227
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Київщині тривають планові роботи з розмінування територій: де саме лунатимуть вибухи

Фото: ДСНС

Частина регіону перебувала під окупацією росіян понад місяць.

На Київщині тривають планові роботи з розмінування територій.

Про це повідомила Київська ОВА.

"Сьогодні, 4 листопада, у Бучанському районі підрозділи ДСНС будуть проводити знищення вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.

В ОВА попередили, що під час робіт може бути чутно звуки вибухів.

Нагадаємо, що Росія на початку повномасштабного вторгнення активно намагалася захопити Київ, внаслідок чого частина області опинилася під окупацією. Під час окупації росіяни чинили у Київській області звірства проти мирного населення. Коли відступали мінували усе - від території, полів та лісів до житлових будинків і навіть трупів своїх військових.

Читайте також:

Зеленський за 3 листопада: на фронті хлопці йдуть вперед, окупанти – за кораблями

Зеленський за 3 листопада: на фронті хлопці йдуть вперед, окупанти – за кораблями

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
227
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація