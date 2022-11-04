На Київщині тривають планові роботи з розмінування територій: де саме лунатимуть вибухи

На Київщині тривають планові роботи з розмінування територій.

Про це повідомила Київська ОВА.

"Сьогодні, 4 листопада, у Бучанському районі підрозділи ДСНС будуть проводити знищення вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.

В ОВА попередили, що під час робіт може бути чутно звуки вибухів.

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Нагадаємо, що Росія на початку повномасштабного вторгнення активно намагалася захопити Київ, внаслідок чого частина області опинилася під окупацією. Під час окупації росіяни чинили у Київській області звірства проти мирного населення. Коли відступали мінували усе - від території, полів та лісів до житлових будинків і навіть трупів своїх військових.

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