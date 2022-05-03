На Київщині тривають роботи з розмінування: знешкодили ще майже пів сотні вибухонебезпечних предмети

На Київщині тривають роботи з розмінування: знешкодили ще майже пів сотні вибухонебезпечних предмети

2 травня на Київщині спеціалісти знешкодили 470 вибухонебезпечних предмети. Загалом за весь час - 27145.

На Київщині тривають роботи з розмінування.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

Так, минулої доби рятувальники обстежили:

Бучанський район: Буча, Гостомель, Берестянка, Озерщіна, Бородянка, Королівка, Дружня, Озера, Мощун, Стоянка, Березівка, Гавронщина, Рубежівка, Макарів, Липівка;

Броварський район: Русанів, Бервиця, Перемога, Калинівка, Скибин;

Вишгородський район: Іванків, Нові Петрівці, Козаровичі, Нівецьке, Черемошня, Романівка, Стещіна, Городещіна, Оране, Лісове, Поталіївка, Феневичі, Обуховичі, Руда Тальська, Термахівка, Калинівка, Михлівщіна.

Зазначається, що 2 травня у ході робіт спеціалісти знешкодили 470 вибухонебезпечних предмети. А всього за весь час - 27145.

Раніше в ОВА розповіли, скільки часу потрібно на повне розмінування Київської області.

Київську область досі очищають від вибухонебезпечних предметів

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