Під Києвом у двох селах Бучанського району знайдено ще дев'ять захоронень вбитих окупантами людей: відео

Поліція продовжує відпрацьовувати звільнену територію Бучанського району та виявляти тіла загиблих від рук окупантів місцевих мешканців.

На Київщині у двох селах Бучанського району знайдено ще дев'ять захоронень вбитих окупантами людей.

Про це повідомляє у Facebook поліція Київської області.

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Поліція продовжує відпрацьовувати звільнену територію Бучанського району та виявляти тіла загиблих від рук окупантів місцевих мешканців.

"У дворах місцевих жителів правоохоронці знайшли поховання убитих окупантами людей. В Андріівці виявлено шість захоронень, а в Липівці - три. Після огляду тіл та фіксації військових злочинів трупи загиблих будуть доставлені до патанатомічних відділень області", - повідомляє поліція.

Також зазначається, що під час відпрацювання села Андріївка у Макарівській громаді правоохоронці перевірили 317 будинків, де виявили близько двох десятків ящиків з ворожими протитанковими мінами та нерозірвані боєприпаси на території 15 господарств.

В поліції зазначають, що в селі Липівка поліцейські перевірили 231 будинок. У цьому селі виявили 30 протитанкових мін, 10 з яких після виклику саперів було зірвано на місці.

Поліція Київщини продовжує вести роботи із зачищення та розмінування території бойових дій, оглядати тіла загиблих та фіксувати воєнні злочини загарбника.

Нагадаємо, місцевим мешканцям не рекомендують зараз повертатись на Київщину через загрозу повторного наступу РФ.

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