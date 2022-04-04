На Київщині у нетверезих водіїв вилучили сім автівок: їх передадуть на потреби ЗСУ (фото)

Вилученння автомобілів допустиме законом під час воєнного стану.
На Білоцерківщині поліцейські вилучили у нетверезих водіїв сім автомобілів. Їх хочуть відправити на потреби Збройних сил України.
Відповідне рішення має прийняти суд, повідомили в поліції Київської області.
Зазначається, що порушників ПДР виявили на дорогах Київщини під час посиленої служби. На чоловіків склали адміністративні матеріали. Автівки доправили на арештмайданчик.
Нагадаємо, що у Тернопільській області у водіїв вилучили понад пів сотні автомобілів.
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