На Київщині у жінки зруйнувало дім, але вона примудрилась здивувати засадженим городом комісара ООН

В Макарові пенсіонерка разом з мамою, яка після інсульту не встає з ліжка, та сином розбирають завали на території обійстя та потрохи відновлюють свій дім.

Пенсіонерка Людмила Копил струшує пил із картин. Показує ТСН, що ікони та дорогі серцю вишивки її мами після візиту російських окупантів до її селища, вціліли, а от будинок – ні.

«Осколки були… Вікна побило, все побило. Горе, да й годі», - каже жінка.

Жінка разом із хворою мамою і сином рятувались у льосі, де рятувалася під час боїв у Макарові. «Холодина дуже була. Я встигла забігти в погреб, мама лежала на підлозі і в тій кімнатці. Син був у ванній. А я встигла добре, що туди, де картопелька. І один вибух. І другий вибух гахнуло. Наверх вилізла – нема нічого… Одні руїні стоять. Син стоїть такий білий, зляканий. В душі наче стало якось пусто. Кажу сину, чи бабуся жива, він каже «жива», - пригадує жінка.

Наприкінці березня поїхали із селища - в травні повернулися та почали із сином розчищати завали. Посадила картоплю, що слугувала підстилкою в погребі, пізніше, ніж зазвичай - аж у червні. Нещодавно показувала кущі на городі верховному комісару ООН у справах біженців, що відвідував Макарів. Він був вражений стійкості жінки.

Розбирають завали із сином, тепер - навідуються волонтери. Наостанок показує ТСН кошенят, яких під час війни народила її кішка.

«Оце тільки віддушина. Візьмеш на ручки душа заспокоюється, що маленька така істота мирна». – каже жінка.

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