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На Київщині українські військові звільнили село від російських загарбників (відео)

На Київщині українські військові звільнили село від російських загарбників (відео)

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На Київщині українські військові звільнили село від російських загарбників (відео)

У визволенні Лук'янівки брали участь ЗСУ та іноземні військові добровольці.

Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Лук'янівка Баришівського району Київської області.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі учасник боїв - заступник голови Кіровоградської облради Дмитро Лінько.

"Ми взяли Лук'янівку!!! В результаті боїв знищено близько 40 орків, 9 бмп і 2 танки. Один танк віджатий і тепер косить русню!!!" – написав Лінько.

Полонений окупант розповів українським військовим, що у селі було приблизно 200 росіян, частина яких полягла там, а інші загарбники втекли.

Іноземний військовий-доброволець Джеймс Васкес, який приїхав воювати проти Росії, разом з іншими побратимами брав участь у визволенні Лук'янівки.

На своїй сторінці у Twitter він опублікував кілька відео зі звільненого села.

"Це село вже місяць окуповане росіянами, вони тероризують людей, забирають у них їжу. Сьогодні ми увійшли, вивезли 7 танків і незліченну кількість росіян, таким чином звільнили цих людей", - написав Джеймс.

Українські військові на Київщині продовжують наступати на росіян і відтісняти їх.

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