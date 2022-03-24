На Київщині українські військові звільнили село від російських загарбників (відео)

У визволенні Лук'янівки брали участь ЗСУ та іноземні військові добровольці.

Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Лук'янівка Баришівського району Київської області.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі учасник боїв - заступник голови Кіровоградської облради Дмитро Лінько.

"Ми взяли Лук'янівку!!! В результаті боїв знищено близько 40 орків, 9 бмп і 2 танки. Один танк віджатий і тепер косить русню!!!" – написав Лінько.

Полонений окупант розповів українським військовим, що у селі було приблизно 200 росіян, частина яких полягла там, а інші загарбники втекли.

Іноземний військовий-доброволець Джеймс Васкес, який приїхав воювати проти Росії, разом з іншими побратимами брав участь у визволенні Лук'янівки.

На своїй сторінці у Twitter він опублікував кілька відео зі звільненого села.

This village has been Russian occupied for a month, they terrorized the people and took their food. Today we entered, took out 7 tanks and countless Russians thus liberating these people pic.twitter.com/0Fm3qHdepB — James Vasquez (@jmvasquez1974) March 24, 2022

"Це село вже місяць окуповане росіянами, вони тероризують людей, забирають у них їжу. Сьогодні ми увійшли, вивезли 7 танків і незліченну кількість росіян, таким чином звільнили цих людей", - написав Джеймс.

Stole a 50 caliber machine gun off a tank pic.twitter.com/LUL756BvrJ — James Vasquez (@jmvasquez1974) March 24, 2022

Українські військові на Київщині продовжують наступати на росіян і відтісняти їх.

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