На Київщині витягли з води знищений гелікоптер окупантів, який штурмував летовище в Гостомелі (відео)

На Київщині з дна річки Дніпро підняли російський гелікоптер Мі-35М, який було знищено українськими захисниками під час боїв за столицю.

У Київській області прикордонники спільно із побратимами із ЗСУ виловили "крокодила" - ворожий бойовий вертоліт, який українські захисники вміло знищили та затопили.

Про це інформують у Держспецзв’язку та пише "АрміяInform".

Зазначається, що вартість Мі-35М 36 млн доларів. Він є одним із тих ворожих суден, які штурмували летовище Гостомельського аеропорту. Його у перші дні широкомасштабного вторгнення РФ українські військові вразили над Київським морем.

Затонулий гвинтокрил нині прикордонники відбуксирували за допомогою катера морської охорони. Черговий доказ воєнних злочинів Росії в Україні підняли на сушу.

Нагадаємо, на Запоріжжі оборонці України добряче поколошматили окупантів.

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