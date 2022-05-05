На Київщині витягли з води знищений гелікоптер окупантів, який штурмував летовище в Гостомелі (відео)

На Київщині з дна річки Дніпро підняли російський гелікоптер Мі-35М, який було знищено українськими захисниками під час боїв за столицю.
У Київській області прикордонники спільно із побратимами із ЗСУ виловили "крокодила" - ворожий бойовий вертоліт, який українські захисники вміло знищили та затопили.
Про це інформують у Держспецзв’язку та пише "АрміяInform".
Зазначається, що вартість Мі-35М 36 млн доларів. Він є одним із тих ворожих суден, які штурмували летовище Гостомельського аеропорту. Його у перші дні широкомасштабного вторгнення РФ українські військові вразили над Київським морем.
Затонулий гвинтокрил нині прикордонники відбуксирували за допомогою катера морської охорони. Черговий доказ воєнних злочинів Росії в Україні підняли на сушу.
Нагадаємо, на Запоріжжі оборонці України добряче поколошматили окупантів.
Читайте також:
- Мотострілки РФ через втрати на Донбасі відмовляються від участі у "спецоперації" на території України - Генштаб
- "Це був квиток в один кінець": українські десантники знищили підрозділ окупантів (фото)
- Купа металу та феєрверків: українські військові показали, як знищили важку техніку окупантів (відео)