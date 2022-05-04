На Київщині виявлено тіла ще чотирьох загиблих внаслідок агресії РФ, серед яких 10-річна дівчинка: фото

На Київщині виявлено тіла ще чотирьох загиблих внаслідок агресії РФ, серед яких 10-річна дівчинка: фото

На території Бородянської громади правоохоронці провели ексгумацію тіл мирних жителів.

На Київщині виявлено тіла ще чотирьох загиблих внаслідок російської агресії, серед яких 10-річна дівчинка.

Про це повідомила поліція Київської області у Facebook.

У вівторок, 3 травня, на території Бородянської громади правоохоронці провели ексгумацію тіл мирних жителів.

Зазначається, що у селі Нова Буда підняли на поверхню тіло 69-річної жінки, яка загинула в результаті ворожого обстрілу, після чого на цвинтарі її поховали односельчани.

В поліції повідомляють, що у селі Шибене поліцейські ексгумували тіла двох людей, серед яких 10-річна дівчинка, яка загинула від осколкових поранень внаслідок потрапляння в будинок ворожого снаряду, а також виявили тіло 58-річного чоловіка, якого окупанти розстріляли впритул біля його будинку.

"Четвертою жертвою російських обстрілів стала 92-річна бабуся з села Озірщина. Літня жінка загинула у власній оселі, в якій виникла пожежа внаслідок ворожої атаки", - сказано в повідомленні.

Поліція провела попередній огляд тіл загиблих. Їх доправлено до моргів для проведення судово-медичних експертиз.

Нагадаємо, на території Київської області, яка була тимчасово окупована Росією, продовжують знаходити масові поховання мирних жителів, яких вбили військові держави-терористки. Станом на 4 травня оглянуто 1235 тіл вбитих цивільних громадян. Зокрема, 282 трупів залишаються невстановленими.

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