На Київщині виявлено вже 1 тисячу 187 тіл мирних мешканців, які загинули від рук військових РФ

На Київщині виявлено вже 1 тисячу 187 тіл мирних мешканців, які загинули від рук військових РФ

З них 412 - це тіла закатованих та вбитих жителів Бучі.

Правоохоронні органи виявили вже 1 тисячу 187 тіл мирних мешканців Київщини, які загинули від рук російської армії.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Telegram-каналі.

"1187 тіл мирних мешканців Київщини, які загинули від рук російської армії, вже виявлено правоохоронними органами. З них 412 - це тіла закатованих та вбитих жителів Бучі. Протягом учорашнього дня на Київщині було знайдено 26 тіл загиблих", - констатувала омбудсменка.

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Денісова зауважила, що роботи з розбирання завалів та пошуку убитих тривають.

Ще понад 200 осіб залишаються зниклими безвісти.

У Тростянці на Сумщині слідчі задокументували близько 20 фактів катування російськими військовими місцевого населення.

"У місцях, де людей піддавали тортурам, виявили кийки, кайданки, металеві кліщі та одяг потерпілих зі слідами крові. Росіяни та бойовики "ЛДНР" забирали людей та стріляли у тварин", - наголосила Денісова.

Нагадаємо, у Бучі прокурори спільно зі співробітниками поліції Київщини виявили катівню у підвалі одного з дитячих санаторіїв. Там знайшли тіла п’ятьох чоловіків зі зв’язаними руками.

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