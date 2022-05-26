На Київщині виявляють все нові тіла закатованих і вбитих, деяких шукали 70 днів, а когось досі не можуть упізнати

На Київщині виявляють все нові тіла закатованих і вбитих, деяких шукали 70 днів, а когось досі не можуть упізнати

Генпрокуратурою зареєстровано вже тисяча кримінальних проваджень про воєнні злочини Росії, через які загинуло 5 тисяч цивільних українців.

Лише на Київщині з окремих або братських могил дістали сотні українців. Один з останніх випадків в селі Колонщина знайшли двох чоловіків, які 70 днів вважалися зниклими безвісти, родичі сподівалися, що вони в полоні. Однак експертиза показала, що вони були закатовані з особливою жорстокістю, йдеться в ТСН.

Лісовими стежками на краю села Колонщина Альона ходила не раз.70 днів її брата Івана Семенця не було ні серед мертвих, ні серед живих. Це давало надію, що він в полоні, але цього разу, коли вона пробиралась лісом крізь російську розбиту техніку, серце підказувало, що їхню родину чекають трагічні новини.

«Думала зараз приїду, хоча б це був не він, коли я побачила це пальто сіре. А потім я глянула на ці ноги, я знала, в чому він був взутий», - каже жінка.

Могилу посеред лісу знайшла собака, а власник викликав поліцію. Альона була на ексгумації, їй важливо було все побачити на власні очі. Її брата не просто вбили, його жорстоко катували.«Ноги були зв'язані мотузкою товстою . Руки теж були зв'язані», - пригадує Альона.

На його пальто є прорізи від ножа на рукаві. Три дірки від куль, але вони не вбили Івана він довго стікав кров'ю. Судмедексперт з'ясував, що смерть настала від 4 поранення в голову. За що з особливою жорстокістю катували і вбили її 29-річного брата Альона може висувати лише версії. «У нього не було зброї, у нього єдина була розряджена рація», - каже дівчина.

4 березня Іван Семенець , разом з Михайлом Дутчаком , Сергієм Мозолем поїхали на авто на околицю села Колонщина. Надійшла інформація, що рухається техніка окупантів, на той момент в селі не було справжньої тероборони. Це була самоорганізація чоловіків, вони були без зброї і захисту.

Цивільну автівку хлопців розстріляли. Однак через те, що в салоні не було слідів крові, а Михайла бачили живим в полоні, була надія, що чоловіків вивезли до Росії.

В сусідній будинок Богдана росіяни звозили усіх цивільних з розстріляних автівок, тут було понад 30 поранених жінок, дітей і чоловіків. Тут був і Михайло, але з будинку його забрали на наступний день і доля його була не відома до 14 травня. Богдан йшов повз бетонний паркан і в кущах побачив чорні черевики.

«Тіло Михайла Дутчака знайшли ось майже через 70 днів , одяг був обгорівши, саме тіло у жахливому стані», - розповідає свідок.

«Наскільки нам повідомили, це була куля в скроню, там пів черепа немає», - розповідають рідні чоловіка.

Михайло батько п'яти дітей - четверо синів, донька і дружина з березня на Прикарпатті чекали звісток. Весь час вони сподівались, що чоловік живий.

Сергія Мозоль - третій чоловік з розстріляної машини і досі вважається зниклим безвісти. У Генпрокуратурі кажуть, що процес ексгумації на Київщині наближається до завершального етапу. З братських та окремих могил дістали сотню вбитих цивільних.

«Зі ста ексгумованих осіб, ми маємо 30, які не ідентифіковані, призначені ДНК-експертизи», - зазначають у відомстві.

Майже 2 тисяч цивільних тільки на Київщині загинули через воєнні злочини росіян. Ці вбивства розслідують в рамках 5 сотень кримінальних справ. Російських катів вдається ідентифікувати завдяки показам свідків, камерам відеонагляду, соцмережам, де росіяни не приховують своїх злочинів проти беззбройних українців.

«Підозра повідомлена 57 особам. Серед підозрюваних є затримані військовослужбовці, які вчинили військові злочини, а є ті, яким заочно (вручені підозри - ред)», - зазначили в прокуратурі.

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