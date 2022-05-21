На Київщині водій трактора підірвався на міні російських окупантів – фото

У Бучанському районі тракторист підірвався на міні окупантів.
Чоловік виїхав проводити сільгоспроботи у полі біля села Липівка та натрапив на вибухонебезпечний пристрій.
У результаті, техніку серйозно пошкодило, а сам тракторист вижив. Його з політравмами госпіталізували.
Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов на сторінці у Facebook.
Як зазначив поліцейський, поряд із місцем вибуху рятувальники виявили ще дев'ять мін, які встановили росіяни.
Також Нєбитов закликав усіх бути обережними на деокупованих територіях, а в разі виявлення підозрілих предметів звертатись на "102".
Нагадаємо, не так давно в Чернігівській області водій трактора наїхав на боєприпас та підірвався. Чоловік травмувався.
Читайте також:
- На Харківщині російська ракета влучила у трактор, що працював у полі (фото, відео)
- У Київській області на ворожих мінах підірвалися двоє рятувальників та водій трактора
- У Чернігівській області тракторист підірвався на протитанковій міні і загинув: фото