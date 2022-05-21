На Київщині водій трактора підірвався на міні російських окупантів – фото

У Бучанському районі тракторист підірвався на міні окупантів.

Чоловік виїхав проводити сільгоспроботи у полі біля села Липівка та натрапив на вибухонебезпечний пристрій.

У результаті, техніку серйозно пошкодило, а сам тракторист вижив. Його з політравмами госпіталізували.

Фото: facebook.com/profile.php?id=100039590617894

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов на сторінці у Facebook.

Фото: facebook.com/profile.php?id=100039590617894

Як зазначив поліцейський, поряд із місцем вибуху рятувальники виявили ще дев'ять мін, які встановили росіяни.

Фото: facebook.com/profile.php?id=100039590617894

Також Нєбитов закликав усіх бути обережними на деокупованих територіях, а в разі виявлення підозрілих предметів звертатись на "102".

Нагадаємо, не так давно в Чернігівській області водій трактора наїхав на боєприпас та підірвався. Чоловік травмувався.

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